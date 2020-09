Stazione Musica, tutto pronto per l'open week - Terzo Binario News

Tutto pronto per l’open week di Stazione Musica. L’academy della musica, creata e fortemente voluta dal direttore artistico Giordano Tricamo, sta per riaprire i battenti con diverse novità.

Dal 28 settembre al 2 ottobre sarà possibile incontrare i docenti e conoscere i corsi della scuola di musica locale, con la consueta attenzione ai protocolli di contenimento Covid.



“La nostra scuola di via Licinio Refice è pronta ad accogliere le nuove leve e gli artisti locali. Numerosi i corsi che abbiamo predisposto: si parte dalla propedeutica per i bambini dai 3 anni fino alle lezioni private per tutti coloro che vogliono iniziare a suonare, anche da adulti”, ha spiegato Tricamo, che questa estate si è cimentato nella direzione artistica del Civitavecchia Summer Festival.



“E’ stato un anno particolare per il mondo della musica, ma dobbiamo andare avanti e cercare di perfezionarci sempre di più. L’arte e la musica sono alla base della cultura e anche dell’economia italiana. Settori che stanno resistendo, nonostante la crisi economica dei principali ambiti industriali”.



Per quanto riguarda i docenti, Stazione Musica vanta alcuni tra i più importanti musicisti locali come Duilio Galioto, il quale di recente si è aggiudicato il David di Donatello con l’Orchestra di piazza Vittorio per il Flauto magico di piazza Vittorio. Tra gli insegnanti anche Luca Capitani, Marco Caudai, David Pieralisi (reduce dal tour estivo con Alessandra Amoroso), Maria Alessandra Piroddi, Damiano Borgi, Ruggero Maoloni, Riccardo Schioppa, Raffaele Borgi, Giulia Stefani, Luca Sabatini, Massimiliano Annibaldi, Emanuele Tienforti, Giordano Tricamo e Giuseppe Pulvirenti. (Quest’ultimo, reduce dall’esperienza di X-factor con i Kyber, seguirà il nuovo corso di Musica Elettronica a Stazione Musica)



Per contattare la scuola è sempre attivo il numero 3240419418 ed il sito internet www.stazionemusica.it



“Stiamo preparando un evento, in occasione dell’open week, per celebrare questa ripartenza della scuola. La musica va sempre avanti” ha concluso Tricamo.