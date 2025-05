Stazione di Civitavecchia, accordo procedimentale fra Pincio, Rete Ferroviaria Italiana ed FS Sistemi Urbani • Terzo Binario News

Previsti, oltre all’intervento sull’accessibilità della stazione, un parcheggio multipiano e il prolungamento della trincea nella zona dell’ex Italcementi

Una nuova pagina si apre per la città di Civitavecchia con la firma dell’Accordo procedimentale tra il Comune, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e FS Sistemi Urbani (FSSU). Un’intesa che segna il superamento dell’Accordo di Pianificazione Territoriale del 2004 e delle successive intese, per dare finalmente avvio a una progettazione urbana più moderna, sostenibile e integrata con i reali bisogni del territorio.

Il nuovo accordo nasce dall’esigenza condivisa di aggiornare profondamente la visione urbanistica relativa all’ambito della stazione ferroviaria, ponendo al centro il progetto di riqualificazione e potenziamento della stazione di Civitavecchia elaborato da RFI.

A sottoscrivere l’accordo, in Sala Giunta al Pincio, per il Comune di Civitavecchia Marco Piendibene (Sindaco), per Rete Ferroviaria Italiana Christian Colaneri (Direttore Strategie, Sostenibilità e Pianificazione Sviluppo Infrastrutture) e per FS Sistemi Urbani Matteo Colamussi (Amministratore Delegato).

Presente all’incontro anche dell’assessore della Regione Lazio alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera.

L’accordo prevede l’elaborazione di una variante urbanistica che recepisca le esigenze emerse negli ultimi anni, a partire dal progetto definitivo di riqualificazione e rifunzionalizzazione del comparto stazione elaborato da RFI.

Il documento disciplina inoltre l’avvio di uno studio di prefattibilità per l’interramento della trincea ferroviaria lato nord, la redazione di un masterplan più ampio, che potrà estendersi anche ad altre aree ferroviarie presenti in città e uno studio di prefattibilità per la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano su aree di proprietà di FS Sistemi Urbani in corrispondenza del fronte principale della stazione.

Accanto a questo, l’accordo introduce una nuova metodologia di lavoro congiunto: verrà costituito un Tavolo Tecnico composto da rappresentanti del Comune, di RFI e di FS Sistemi Urbani, con il compito di accompagnare e coordinare il percorso di nuova pianificazione territoriale, alla luce delle evoluzioni intervenute negli ultimi anni in termini di mobilità, sostenibilità e rigenerazione urbana.

In questa prospettiva, è prevista anche la redazione di uno studio urbanistico aggiornato che ridefinisca le funzioni delle volumetrie previste nel vecchio Accordo del 2004, integrandole con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e con i collegamenti strategici tra porto, città e principali assi viari come la via Aurelia.

“Esprimo piena soddisfazione per la firma di questo accordo – ha dichiarato il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene –. Dopo quasi venticinque anni mettiamo da parte una stazione ferroviaria ormai superata per dare spazio a una nuova visione della città, più coerente con le sfide che ci attendono. La riqualificazione dell’area della stazione è un tassello fondamentale per costruire una Civitavecchia più moderna, accessibile e integrata, capace di valorizzare il suo ruolo strategico all’interno della rete europea dei trasporti e di offrire nuove opportunità di sviluppo e qualità urbana per i cittadini, con pragmatismo e buona volontà abbiamo portato a termine un accordo importantissimo che vedrà per la città non solo una nuova stazione ferroviaria ma un nuovo parcheggio multipiano e uno studio di prefattibilità per prolungare la copertura della trincea ferroviaria fino all’area ex italcementi ”.

Con questa intesa, il Comune di Civitavecchia, RFI e FS Sistemi Urbani riaffermano la volontà di collaborare in modo concreto e coordinato per costruire una città più connessa, sostenibile e proiettata verso il futuro.