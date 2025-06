Stasera sull'Aurelia riapre il ponte sull'Arrone al km 104,400 • Terzo Binario News

Anas (Gruppo FS Italiane) ha ultimato i lavori, dell’importo di oltre 3,3 milioni di euro, avviati lo scorso ottobre 2023 per la sostituzione dell’impalcato del ponte sul fiume Arrone.

Le lavorazioni si sono rese necessarie per adeguare, sotto l’aspetto sismico, l’opera al km 104,400 della statale Aurelia, con la demolizione e ricostruzione dell’impalcato, senza ricorrere mai all’interruzione del flusso veicolare.

In queste ore sono in corso le attività propedeutiche all’apertura del ponte, con ritorno delle correnti di traffico alle condizioni regolari di transito, prevista entro la serata di oggi 20 giugno 2025.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store".