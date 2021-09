Stasera consiglio a Ladispoli sul bilancio di previsione - Terzo Binario News

Il presidente, avvocato Maria Antonia Caredda, informa i cittadini che è convocato il Consiglio comunale in seduta chiusa al pubblico in presenza, ma con diretta streaming a causa del covid-19 per il giorno 24/09/2021 alle ore 21:00 e in seconda convocazione per il giorno 24/09/2021 alle ore 21:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone. Con l’obbligo di indossare le mascherine sanitarie e mantenere le distanze.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

1 ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023

Deliberazione di giunta comunale n. 133 in data 26/07/2021 adottata ai sensi

Dell’art. 175, comma 4-5, del d.lgs. N. 267/2000

2 richiesta attivazione procedura ex art. 208 del d.lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. E

Degli artt. 15 e 16 della l.r. n. 27/98 relativa all’impianto per lo smaltimento

Ed il recupero dei rifiuti provenienti da attività di autorottamazione –

Ditta individuale “autodemolizoni amoroso di amoroso simone

Bilancio consolidato anno 2020 ai sensi del d. Lgs. 118/2011