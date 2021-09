Ladispoli Attiva: "Si intitoli una piazza a Gino Strada" - Terzo Binario News

“Con quasi il 20% di popolazione di origine straniera, Ladispoli si configura in rapporto al numero degli abitanti come una delle più grandi comunità multiculturali in Italia. Siamo una realtà solidale e aperta al prossimo.

Per tale ragione crediamo sia giusto intitolare una piazza (una via o una struttura pubblica come una scuola) alla memoria di Gino Strada, fondatore di Emergency, simbolo di accoglienza, soccorso e protezione verso gli ultimi, nessuno escluso.

Una figura straordinaria, riconosciuta in tutto il mondo e riguardo alla quale ci sentiamo di dover ancora imparare molto.

In questi giorni abbiamo appreso con soddisfazione dell’intitolazione a suo nome del primo asilo nido comunale di Cerveteri ed anche per questo rilanciamo con entusiasmo l’iniziativa anche nel nostro comune”.

Ladispoli Attiva