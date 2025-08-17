Stasera alla Lni di Civitavecchia si racconta la storia dell'antico Pirgo • Terzo Binario News

Questa sera, domenica 17 Agosto, con inizio alle ore 21 presso la Lega Navale Italiana di Civitavecchia in lungomare Thain de Revel la storica di Civitavecchia Roberta Galletta presenta lo straordinario lavoro di Gianfranco Fusato che ha realizzato per raccontare la storia dello stabilimento balneare del Pirgo di Civitavecchia.ù

“Si tratta di un vero e proprio film “Il Pirgo- L’antico splendore” – dice la Galletta – realizzato dal mio caro amico Gianfranco in un anno di lavoro in cui ha pazientemente e sapientemente animato con l’intelligenza Artificiale quasi 1000 cartoline e immagini del Pirgo e che sarà proiettato per raccontare con una eccellente regia la storia del Pirgo e la Bella Epoque di Civitavecchia. Un bell’esempio di quanto possano essere utili le nuove tecnologie per ricostruire e racconatare la Storia”.