Natale di Civitavecchia, la lettera social del sindaco Piendibene • Terzo Binario News

“Cara Civitavecchia, oggi è il tuo giorno.

Il 15 agosto segna il tuo compleanno e, come ogni anno, è un’occasione per fermarsi un momento e guardarti davvero. Ti conosco bene, perché sono nato qui, cresciuto tra le tue strade, con la salsedine che ogni giorno ti avvolge e ti definisce.

Sei una città di mare e di porto, e questo ha plasmato il carattere della tua gente: forte, diretta, generosa. Uomini e donne che con dedizione svolgono le proprie mansioni, spesso senza clamore, ma con un senso profondo di appartenenza. Persone che con generosità sanno accogliere, pur mantenendo una riservatezza che è parte del loro carattere, una caratteristica atavica di chi abita le coste.

Oggi penso a chi ogni giorno ti tiene viva: ai lavoratori del porto e delle banchine, ai pescatori, agli artigiani, agli operai, ai commercianti, ai pendolari, agli studenti, alle famiglie che tramandano storie e valori, al mondo del volontariato, associativo e a tutti, nessuno escluso, che ti abitano e ti vogliono bene, me compreso. Penso a chi ti cura, a chi ti difende, a chi ti rappresenta con orgoglio qui e lontano da qui.

Essere il tuo Sindaco è un onore che va oltre la carica: è un legame profondo, fatto di responsabilità e riconoscenza. Ti auguro un futuro all’altezza della tua storia, capace di preservare ciò che ti rende unica e di aprirsi a nuove opportunità.

Io e tutta la mia amministrazione stiamo dando il massimo per questo.

Auguri, Civitavecchia”.

Marco Piendibene

Sindaco di Civitavecchia