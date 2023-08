Stasera a Etruria Eco Festival sul Lungomare di Cerveteri “Radici nel Cemento” in concerto • Terzo Binario News

Appuntamento ad ingresso gratuito, inizio alle ore 21:00. Domani arriva Giuliano Palma

Tutti in piedi, si balla! Dopo l’esordio scintillante di sabato scorso con la comicità di Max Giusti, a Campo di Mare, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, secondo appuntamento con Etruria Eco Festival, la storica rassegna che unisce lo spettacolo ai valori dell’ecosostenibilità che da 17anni rappresenta l’evento più atteso di Cerveteri e dell’intero litorale a Nord di Roma.

Oggi, venerdì 18 agosto, alle ore 21:00 sul palco allestito in riva al mare, “Radici nel Cemento” in concerto. Ingresso gratuito.

Gruppo raggae originario di Fiumicino comparso nella scena musicale nel 1993 e già più volte ospite di Etruria Eco Festival. Il concerto di Etruria Eco Festival sarà anche occasione per presentare il nuovo singolo “Music Biz”, un testo che mette ironicamente in evidenza quanto ormai il look, il business e la comunicazione sui social network siano diventati il punto focale per fare “boom” per raggiungere il successo sperato.

I Radici nel cemento sono:

Rastablanco – voce e cori , chitarra ritmica, chitarra acustica

Giulio Ferrante – Giuliobass – voce e cori, basso, kazoo

Vincenzo Caristia – batteria, percussioni

Christian Simone – sax tenore

Leonardo Bono – Piddub – sound engineer – dub masta

Ma anche…

Angelo Morrone Mr. Fasa – piano, organo, synth, loop e campionatori, fisarmonica

Valerio Guaraldi – chitarra

Stefano Cecchi – tromba

Amos Vigna – sax alto, sax tenore

Andrea Pagani – tromboni

Etruria Eco Festival sul Lungomare dei Navigatori Etruschi prosegue anche domani, sabato 19 agosto con Giuliano Palma in concerto, lunedì 21 agosto con Matthew Lee, martedì 22 agosto con Nesli e mercoledì 23 agosto con l’Orchestraccia.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, ad eccezione del concerto di Nesli per il quale è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso

