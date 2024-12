Stanotte e domani chiude la A12 fra Santa Severa e Torrimpietra • Terzo Binario News

Per l’installazione dei sensori di rilevamento del traffico

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di installazione dei sensori di rilevamento del traffico, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 23:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Maccarese Fregene e Santa Severa Santa Marinella, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia. Pertanto gli svincoli di Torrimpietra e Cerveteri Ladispoli saranno contestualmente chiusi, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00 saranno chiuse l’area di servizio “Tirreno est” e le aree di parcheggio “Pineto est” e “Alberobello est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Maccarese Fregene, percorrere via Tre Denari, la SS1 Aurelia e rientrare in A12 allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella.

DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Torrimpietra, verso Roma.

Pertanto gli svincoli di Santa Severa Santa Marinella e Cerveteri Ladispoli saranno contestualmente chiusi, verso Roma.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00 saranno chiuse l’area di servizio “Tirreno ovest” e le aree di parcheggio “Pineto ovest” e “Alberobello ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri e i mezzi con peso minore alle 5t, dopo l’uscita obbligatoria a Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 dallo svincolo di Torrimpietra;

per tutti gli altri veicoli, anticipare l’uscita a Monte Romano, percorrere la SS1bis Aurelia, la SS675, verso Vetralla, e la SS2 Cassia, verso Roma.