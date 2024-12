Controlli a Civitavecchia, i Carabinieri effettuano quattro arresti • Terzo Binario News

Nel fine settimana trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno attuato un importante operazione di controllo del territorio, nell’ambito dei servizi “Alto Impatto”, volto a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative legate alle misure di prevenzione e repressione della criminalità. L’obiettivo principale dell’attività è stato il monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive, in particolare quelle agli arresti domiciliari, ma anche il contrasto alla criminalità comune, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e al possesso di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio, sono stati sottoposti a controllo 250 persone e 89 veicoli, di cui 28 soggetti agli arresti domiciliari. I risultati dell’operazione sono stati rilevanti, con l’arresto di 4 persone e la denuncia a piede libero di altre 5 persone per vari reati.

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto di 4 persone in esecuzione di provvedimenti giudiziari. Un soggetto, già giudicato definitivamente colpevole di truffa, dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Un altro individuo è stato arrestato per la violazione di una misura cautelare, in quanto non aveva rispettato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; per lui è stato disposto l’aggravamento della misura, con trasferimento presso la Casa Circondariale di Borgata Aurelia.

Un giovane ritenuto responsabile di rapina è stato associato all’Istituto Penale Minorile di Casal di Marmo, mentre un altro individuo, già condannato per favoreggiamento dell’immigrazione illegale, è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Inoltre, sono stati denunciati in stato di libertà altri 5 soggetti per varie violazioni:

Un individuo, trovato assente dal proprio domicilio durante un controllo, ha visto richiesto l’aggravamento della sua misura cautelare.

Un altro, già sottoposto a divieto di dimora nel comune di Santa Marinella, ha violato tale provvedimento e per lui è stata richiesta una misura più severa.

Un soggetto è stato trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 72 cm durante un controllo veicolare e denunciato per porto di oggetti atti a offendere.

Due persone sono state sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/1, e per loro è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Inoltre, 3 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Roma poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, per uso personale.

Infine, i Carabinieri hanno elevato 35 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per un importo complessivo di 9.238 euro, e hanno ritirato 8 patenti di guida per violazioni relative alla sicurezza stradale.

L’operazione ha rappresentato un ulteriore passo nell’impegno dei Carabinieri per garantire la sicurezza nella città di Civitavecchia, con particolare attenzione al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive e al contrasto delle principali problematiche legate alla criminalità. Il servizio “Alto Impatto” continua a rimanere uno degli strumenti principali per la prevenzione dei reati e il mantenimento dell’ordine pubblico.