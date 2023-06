Stanotte disinfestazione antizanzare a Civitavecchia • Terzo Binario News

Continua l’attività di contrasto al proliferare di zanzare e altri insetti tipici stagionali.

L’Ufficio Lavori pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia avvisa la cittadinanza che dalle ore 23.00 del giorno 19 giugno fino alle ore 6.00 del 20 giugno 2023 si svolgerà l’intervento di disinfestazione adulticida.

Si invita, pertanto, la cittadinanza a tenere porte e finestre chiuse durante la disinfestazione, evitare di transitare nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni, non lasciare alimenti, indumenti e bucato all’esterno nella notte fra il 19 e il 20 giugno 2023, custodire all’interno gli animali domestici per tutto il periodo delle operazioni.