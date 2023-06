M5S Civitavecchia: “Quasi 50mila euro buttati via dal Pincio in consulenze inutili” • Terzo Binario News

“Continuano, a cavallo dell’ultimo anno di quest’amministrazione, incomprensibili affidamenti per consulenze e supporti esterni per decine di migliaia di euro.

Questa volta abbiamo intercettato una determina, la n. 4847 del 22/12/2022, che affida direttamente ad una società romana un incarico relativo all’indagine sul fabbisogno abitativo per il biennio 2022 – 2023.

Ben 47.580 euro per un lavoro che, attraverso un progetto obiettivo, poteva essere tranquillamente svolto da un piccolo gruppo di lavoro formato da dipendenti comunali, come avviene ad esempio per il censimento cittadino.

Soluzione che oltre ad un evidente risparmio avrebbe generato un’opportunità di guadagno per chi vive nella nostra città e che, a differenza di una società romana, conosce bene le peculiarità del nostro territorio e dei suoi cittadini.

Senza considerare che il comune, attraverso l’eccellente lavoro dei servizi sociali e la situazione aggiornata delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi ERP, ha già un quadro abbastanza completo del fabbisogno abitativo della nostra città. Se dovesse aver bisogno di ulteriori dati, magari per allargare la platea dei fruitori degli alloggi di edilizia popolare anche ad altre categorie, avrebbe potuto fare come tanti altri comuni e regioni, che attraverso l’individuazione di criteri e la pubblicazione di manifestazioni d’interesse, sono riusciti a collezionare tutte le richieste direttamente dai cittadini senza spendere un euro.

Al serbatoio di soldi sprecati da questa amministrazione, non ultimi i quelli spesi per la progettazione dell’ormai famigerato polo alimentare, adesso bisogna aggiungere quest’ulteriore perla.

Come movimento 5 stelle continuiamo a vigilare sull’operato di quest’amministrazione, che risulta essere sempre velocissima nello spendere soldi per consulenze ma molto meno nel concretizzare opere importanti e già finanziate, come ad esempio lo stadio Fattori o il progetto di riqualificazione della Frasca. E’ un diritto di tutti i civitavecchiesi sapere come vengono spesi, in questo caso sprecati, i propri soldi.

Presenteremo, per il prossimo Consiglio Comunale, un’interrogazione a risposta immediata sullo stato di attuazione di questa determina e sulla sua legittimità, visto che il dirigente firmatario non svolge più il suo ruolo e che diversi atti da lui firmati hanno dovuto ricominciare l’iter di approvazione per questioni di legittimità”.

Movimento 5 Stelle Civitavecchia