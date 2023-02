Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Tarquinia / SS1 Aurelia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Civitavecchia sud.