Stanotte chiude lo svincolo Maccarese-Fregene sulla A12 • Terzo Binario News

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 29, alle 6:00 di giovedì 30 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Maccarese Fregene, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire a Torrimpietra;
-sarà chiusa l’area di servizio “Arrone est”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Maccarese Fregene, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno dell’area di servizio “Arrone est”, dalle 18:00 di oggi, fino alla riapertura della stessa.