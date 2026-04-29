 Stanotte chiude lo svincolo Maccarese-Fregene sulla A12 • Terzo Binario News

Stanotte chiude lo svincolo Maccarese-Fregene sulla A12

Apr 29, 2026 | Fiumicino, Roma

lavori a12 fregene

 Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 29, alle 6:00 di giovedì 30 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: 

-sarà chiuso lo svincolo di Maccarese Fregene, in uscita per chi proviene da Roma. 

In alternativa si consiglia di uscire a Torrimpietra; 

-sarà chiusa l’area di servizio “Arrone est”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Maccarese Fregene, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia. 

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno dell’area di servizio “Arrone est”, dalle 18:00 di oggi, fino alla riapertura della stessa.