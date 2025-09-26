Stangata sulla pescheria di Ladispoli: sequestrati 35 kg di pesce • Terzo Binario News

La Guardia Costiera di Civitavecchia ne ha sequestrati altri 150 kg in un supermercato della città portuale

Nella giornata del 25 settembre il personale specializzato della Guardia Costiera di Civitavecchia ha effettuato una serie di controlli all’interno di pescherie e punti vendita di Ladispoli tesi a verificare il rispetto della normativa a tutela del consumatore e delle risorse ittiche.

In particolare i militari hanno contestato ad un rivenditore l’assenza di idonea etichettatura dei prodotti ittici – informazioni obbligatorie per gli acquirenti – procedendo alla contestazione dell’illecito amministrativo commesso ed al conseguente sequestro di pesce, crostacei e frutti di mare, per un totale di oltre 35 kg. Il prodotto, acquisito il parere da parte del personale ASL intervenuto, è stato devoluto in beneficenza ad una associazione caritatevole operante sul territorio.

Le verifiche sono proseguite all’interno di un importante supermercato cittadino dove sono stati rinvenuti oltre 150 kg di pesce conservato ed esposto alla vendita in violazione delle norme sulla tutela ed igiene dei prodotti alimentari (HACCP) nonché, per una parte di esso, di quelle sull’idonea etichettatura. Sono stati contestati due illeciti amministrativi compiuti e, sempre con l’ausilio della ASL, il prodotto ittico è stato sequestrato per scongiurare la possibile immissione in commercio, dal momento che era stata interrotta la cosiddetta “catena del freddo”.

L’attività si è conclusa con l’irrogazione di tre sanzioni amministrative pari, nel totale, a 5.000 euro.

“L’operazione posta in essere si inscrive nel più ampio sforzo che il personale della Direzione Marittima del Lazio mette in campo tutto l’anno allo scopo di proteggere la risorsa mare ed il cittadino – dichiara il Capitano di Vascello Michele Castaldo.”