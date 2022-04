Stamattina perdita ad Aurelia: disagi idrici nella zona nord di Civitavecchia, previste autobotti - Terzo Binario News

Acea ato2 comunica che, a seguito della nota ricevuta dal Consorzio Medio Tirreno in riferimento all’interruzione urgente della fornitura idrica presso l’impianto Filtri Aurelia causata da una copiosa perdita avvenuta oggi giovedì 21 aprile 2022 a partire dalle ore 9:45 in loc. Mignione– Civitavecchia, si stanno verificando abbassamenti di pressione e/o mancanza di acqua nelle seguenti strade: Zona Borgata Aurelia, via Aurelia Nord e Zona La Scaglia; Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea); Zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa); Zona Area Portuale; Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Per minimizzare il disagio alla cittadinanza è stato predisposto uno stazionamento di autobotte in: · Via Gioacchino Rossini angolo Via Guido D’Arezzo – Civitavecchia · Piazza Antonio Vivaldi – Civitavecchia.

La normale condizione di fornitura idrica è prevista nel tardo pomeriggio, salvo imprevisti. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06/57994116. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335 e visitare il sito www.gruppo.acea.it