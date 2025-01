Stalker di donne arrestato a Ladispoli dai Carabinieri • Terzo Binario News

Il primo episodio a Passoscuro dove ha preso a spallate la porta della vittima per entrare

Nei primi giorni di gennaio, i Carabinieri della Stazione di Passoscuro hanno arrestato un cittadino romeno, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati, per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna.

L’uomo si è presentato, prima nel pomeriggio e poi in serata, presso l’abitazione della donna, insistendo per vederla. Quando la donna gli ha negato l’ingresso, ha cercato di forzare la porta con calci e spallate.

Intervenuti tempestivamente, i Carabinieri lo hanno bloccato fuori dall’abitazione, mentre continuava a compiere atti intimidatori, lo hanno arrestato e posto ai domiciliari.

La settimana dopo, a Ladispoli, l’uomo è stato nuovamente arrestato, questa volta per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti di una seconda donna.

Durante un controllo domiciliare, i militari lo hanno trovato in compagnia della donna, la quale, contrariamente alle disposizioni, si era recata volontariamente presso l’abitazione dell’uomo. Inoltre, la donna ha fornito false generalità ai militari, motivo per cui è stata denunciata.