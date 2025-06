Sputa ai passeggeri della Fl5 poi aggredisce i poliziotti della Polfer che lo arrestano a Civitavecchia • Terzo Binario News

Nella tarda mattinata del 4 giugno 2025, presso lo scalo F.S. di Civitavecchia, gli Agenti della sezione di Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, appartenenti al Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, hanno tratto in arresto un uomo per il reato di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Il soggetto, dopo essere uscito dai locali della Polizia Ferroviaria con una denuncia in stato di libertà ed un Ordine di allontanamento dalla stazione appena notificatogli, era stato segnalato alcuni minuti dopo da dei viaggiatori per un atteggiamento molesto, sputi e frasi irriguardose, verso chiunque si trovasse nelle sue vicinanze.

Gli Agenti lo hanno seguito ed accompagnato verso l’uscita della Stazione solo che giunto nei pressi della stessa l’uomo ha aggredito uno dei poliziotti cercando di sferrare gomitate e pugni, provocando per entrambi una rovinosa caduta in terra.

Grazie anche all’aiuto del secondo poliziotto, l’uomo è stato contenuto a fatica e messo in sicurezza con l’utilizzo delle manette.

L’uomo al termine delle formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso di Civitavecchia.

Il giorno successivo presso il Tribunale di Civitavecchia, l’arresto è stato convalidato, con il Divieto di dimora presso il Comune di Civitavecchia.

Il poliziotto aggredito, dopo le cure del caso è stato giudicato guaribile in 10 gg. di riposo medico.