Aperta (con cerimonia) la stagione balneare dell'Anmi di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Domenica 8 giugno, un bagno di folla ha animato la Colonia Marina dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) di Civitavecchia, in occasione di una cerimonia solenne ricca di emozione e partecipazione.

Il presidente A.N.M.I, Romano Angeloni, ha guidato con orgoglio e compostezza la sezione dei soci in divisa, alla presenza di numerose autorità civili e militari, tra cui il Direttore Marittimo della Regione Lazio Michele Castaldo, e il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene.

L’alzabandiera, accompagnato dall’Inno Nazionale, ha rappresentato uno dei momenti più toccanti della mattinata. A rendere ancora più speciale l’occasione è stata la partecipazione dei ragazzi dell’associazione “Il Timone APS”, che hanno mimato con commovente intensità le parole dell’inno, offrendo a tutti i presenti un simbolo autentico di inclusione e unità.

A seguire, si è svolta la celebrazione della Santa Messa officiata dal Cappellano Militare Don Massimo Carlino. Nella sua omelia, il sacerdote ha ricordato con forza il valore della libertà:

«La libertà non è gratuita, non lo è mai stata. Oggi possiamo viverla grazie a chi l’ha conquistata per noi, anche pagando il prezzo più alto nelle guerre mondiali.»

Il presidente emerito Rosario Alessandro ha poi dato lettura della toccante Preghiera del Marinaio, un altro momento intenso, carico di significato per tutti i presenti.

A conclusione della cerimonia, il presidente Angeloni ha voluto rendere omaggio al sindaco Piendibene, consegnandogli la tessera come socio dell’A.N.M.I., a riconoscimento del suo passato da giovane militare in Marina. Visibilmente emozionato, il primo cittadino ha ricordato le gesta del proprio zio, tragicamente testimone dell’affondamento della nave da battaglia Roma – classe Littorio – il 9 settembre 1943, con a bordo 1.800 anime.

Particolarmente sentite anche le parole del Direttore Marittimo del Lazio Michele Castaldo, che ha voluto sottolineare il valore dei marinai in congedo come pilastro della tradizione e dell’identità marittima nazionale:

«I Marinai d’Italia sono parte integrante del corpo della Marina Militare. Il loro spirito, la loro dedizione e il continuo impegno sul territorio rappresentano una risorsa preziosa.»

Un sincero ringraziamento a tutte le istituzioni civili e militari che hanno preso parte alla manifestazione, per la loro costante vicinanza e il loro supporto, tra cui i boy scout Stella Maris che hanno animato la funzione religiosa con i loro canti. Una giornata di valori, memoria e onore, che ha saputo coniugare passato, presente e futuro nel nome della Marina e delle tradizioni marinare”.

l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) di Civitavecchia