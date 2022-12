Sport a scuola, a Civitavecchia una giornata all'insegna dell'inclusione nella palestra del "Baccelli" • Terzo Binario News

Giornata di sport all’ insegna dell Inclusione e dell’integrazione quella svolta sabato 3 dicembre presso la palestra dell’Istituto ITE Baccelli di Civitavecchia che in collaborazione con la società sportiva di Basket Artu’, hanno svolto diverse attività motorie propedeutiche al basket e mini tornei in occasione della XIX edizione della Special Olympics European Basketball Week.

I giochi sportivi sono il modo più immediato per far comprendere valori come l’inclusione e l’amicizia è allenarsi insieme, giocare insieme, divertirsi insieme.

I ragazzi coordinati da Riccardo Pieri, responsabile della società sportiva e dall’insegnante di Scienze motorie Bruno Incarbona hanno dato vita a diverse partite di pallacanestro “inclusive” in cui i ragazzi hanno mostrato alcune giocate tecniche di rilievo.

La dirigente La Rosa consegna gli attestati

Istituto da sempre attento ai bisogni educativi ed inclusivi degli studenti più fragili propone da anni le attività che Special Olympics organizza per i Team Promozionali Scolastici, una realtà che sul territorio si sta espandendo sempre più in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per dare in questo modo continuità alla crescita ed inclusione diritto di tutti gli studenti.

Un particolare ringraziamento è rivolto alla Dirigente Scolastica Vincenza La Rosa per aver supportato la manifestazione sportiva fino alla consegna dei diplomi agli atleti e al Prof Colucci che oltre ad aver curato i dettagli normativi si è calato perfettamente nel ruolo di Arbitro avendo arbitrato tutti gli incontri.

Attività che si ripeterà la settimana prossima presso la sede centrale dell Istituto Stendhal con il supporto del team dei docenti Special Olympics Fabio De Siati, Simonetta Madeddu, Angela Paone e Beatrice Renzi,

Che dire, un inclusione a 360 gradi