Spiagge libere a Santa Marinella, ecco il bando per l'affidamento • Terzo Binario News

Al via la procedura per l’affidamento della gestione dei tratti di spiaggia libera del Comune di Santa Marinella.

La Giunta Comunale ha infatti approvato la procedura per l’assegnazione dei servizi connessi alla balneazione delle spiagge, individuate negli allegati alla deliberazione, per la stagione 2025, disponendone il relativo bando pubblico per la stipula della convenzione.

Nel documento pubblicato sull’Albo pretorio del sito dell’Ente, sono allegate le planimetrie dei tratti di costa interessati all’avviso di gara che sarà emesso entro la prossima settimana. Le spiagge interessate alla convenzione e individuabili sulle mappe sono 21.

L’obiettivo dell’assegnazione è quello di assicurare l’assistenza, la pulizia, i servizi igienici e il salvataggio anche in quelle aree di accesso libero, particolarmente frequentate durante l’estate. Nella delibera di assegnazione si prevede inoltre che la convenzione tra Comune e soggetto gestore debba garantire il percorso fino alla battigia di persone diversamente abili con appositi camminamenti. Dovrà essere cura dell’assegnatario la pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno e la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, dotando la spiaggia degli appositi contenitori.

Il gestore potrà prevedere il noleggio di attrezzature, ombrelloni, lettini e sdraio, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale e senza il pre-posizionamento degli stessi, permettendo quindi la libera fruizione dell’area demaniale alla collettività.

“I nostri uffici stanno predisponendo le documentazioni per l’avvio delle nuove convenzioni e i relativi avvisi di gara- ha spiegato il sindaco Pietro Tidei- Crediamo che questa operazione possa essere un’opportunità di lavoro per molti giovani imprenditori, che decidono di gestire i tratti di spiaggia libera nel rispetto della convenzione con il Comune e dei regolamenti stabiliti. Ci prepariamo per una nuova stagione balneare, confidando in un potenziamento della pulizia degli arenili e nella qualità delle acque del mare, grande risorsa per la città e il territorio”.