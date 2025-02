Governo Civico per Cerveteri: “Tre assessori del nostro movimento nella nuova Giunta Gubetti” • Terzo Binario News

Il movimento civico di maggioranza, augura un buon lavoro a Matteo Luchetti, rientrante in Giunta dopo le dimissioni del maggio scorso, e alle new entry Alessandro Gazzella e Francesca Cennerilli

Nella rinnovata Giunta del Sindaco Elena Gubetti, Governo Civico ha espresso tre figure di elevata competenza, dotate di comprovate capacità e che conoscono profondamente la macchina amministrativa. Si tratta di Matteo Luchetti, che torna a ricoprire il ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici e Project Financing, Alessandro Gazzella, che ha assunto le Deleghe a Bilancio, Personale, Rapporti con la Multiservizi Caerite e Transizione Digitale e Francesca Cennerilli, Assessora alla Cultura e al Turismo.

Il nuovo assetto di Giunta nasce, dopo la lunga crisi, con il rinnovato intento di potenziare l’azione amministrativa e concludere i processi avviati nel corso delle scorse consiliature per raggiungere tutti gli obiettivi indicati nel programma elettorale premiato nel 2022 dai cittadini e dalle cittadine di Cerveteri.

Matteo Luchetti è uno dei fondatori del nostro Movimento; all’apertura della crisi, nel maggio 2024, ha rimesso immediatamente le proprie deleghe nelle mani della Sindaca, dimettendosi da Assessore. In questi mesi in cui ha continuato il suo impegno politico pur rimanendo in disparte e fuori dai riflettori, molte delle opere pubbliche da lui avviate, hanno visto la conclusione. Con grande energia affiancherà la Sindaca Elena Gubetti per portare a termine le numerosissime opere già finanziate e che la città sta aspettando.

Professionista con comprovata esperienza, Alessandro Gazzella, altro fondatore e storico di Governo Civico, in passato ha già svolto il ruolo di Consigliere comunale e quello di Amministratore Unico della Multiservizi Cerite, invertendo il trend di bilanci in perdita che si erano susseguiti fin dalla sua nascita. Si occuperà di Bilancio, Personale e Transizione Digitale oltre ovviamente ad avere la delega ai rapporti con la Municipalizzata, società che ha contribuito a rendere sana, florida e in grado di produrre utili.

A chiudere la terna, Francesca Cennerilli, new entry di Governo Civico, con numerose esperienze in Giunta alle sue spalle nel settore dei Servizi Sociali e come Vicesindaco nella seconda amministrazione Pascucci, oggi seguirà le importantissime deleghe alla Cultura e al Turismo; si tratta di due settori da sempre al centro del lavoro del nostro movimento. Grazie alla sua passione alla sua preparazione, Cerveteri tornerà ad essere uno dei punti di riferimento dell’intera Regione Lazio per i grandi eventi culturali, dello spettacolo e della musica.

Come avevamo annunciato lo scorso anno, nonostante i contrasti, nel corso della crisi non abbiamo mai fatto mancare il nostro voto e il nostro sostegno all’Amministrazione e alla Sindaca pur dall’esterno dell’esecutivo. Ma ritenevamo necessaria una ripartenza per concludere al meglio questa consiliatura. Siamo molto soddisfatti del nuovo assetto.

Ai nostri tre nuovi Assessori, un caloroso in bocca al lupo e un sincero augurio di buon lavoro da parte dell’intero Movimento di Governo Civico, certi che sapranno rappresentarci nel migliore dei modi ma soprattutto sicuri che le loro competenze e capacità risulteranno fondamentali per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. Allo stesso modo, auguriamo un buon lavoro al Sindaco Elena Gubetti e al resto della Giunta.

In Governo Civico, troveranno un alleato leale, corretto e sempre pronto ad una proficua collaborazione per il bene della città.