Spiagge, "dopo Ostia interventi anche a Fiumicino" - Terzo Binario News

“Il via ai lavori di ripristino della scogliera a difesa dell’Idroscalo di Ostia sono una bellissima notizia e sono il frutto di un lavoro non semplice portato avanti in questi complicati mesi di pandemia. Ci troviamo di fronte ormai a eventi atmosferici sempre più frequenti e intensi che ci stanno costringendo a ridisegnare tutti i nostri sforzi”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Quelli a Ostia sono interventi attesi che si allacciano a un più ampio piano di difesa della costa che stiamo portando avanti insieme ai sindaci dei comuni del litorale romano e con le associazioni di categoria. Nei prossimi giorni lo stesso tipo di interventi partiranno a Fiumicino, a Passo della Sentinella grazie a uno stanziamento di 630mila euro, mentre con un altro stanziamento di 200mila euro si potrà procedere a una prima bonifica dei rifiuti depositati sulle spiagge e trasportati dal Tevere”.

“Fondi importanti sono stati stanziati anche per Focene e Fregene e per gli altri territori che fanno parte di questa importante e strategica area. Voglio ringraziare il vicepresidente Leodori e l’assessore Alessandri per aver immediatamente preso atto delle esigenze di questi importanti realtà e di aver lavorato per arrivare, con tutte le difficoltà riscontrate, ad avviare questi fondamentali interventi”.