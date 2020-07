Spettacoli a Cerveteri: il 9 agosto Tirabassi con ‘Django Reinhardt, il fulmine a tre dita’ - Terzo Binario News

Lo spettacolo si terrà dalle 21,30 nell’arena del Parco della Legnara ed è inserito nel cartellone dell’Estate Caerite

Domenica 9 agosto a Cerveteri è in programma una serata di spettacolo ad alto livello con il noto attore Giorgio Tirabassi, protagonista del nuovo spettacolo musicale ‘Django Reinhardt, il fulmine a tre dita’. L’appuntamento, inserito nel cartellone di agosto dell’Estate Caerite 2020, è in programma dalle 21,30 nell’arena del Parco della Legnara.

L’attore romano, famoso al grande pubblico per il ruolo dell’ispettore Roberto Ardenzi nella fiction ‘Distretto di Polizia’ e per le magistrali interpretazioni televisive di personaggi come Paolo Borsellino e Libero Grassi, sale in scena raccontando al pubblico un’altra sua grande passione: la chitarra e la musica. Rivestendo con l’eleganza e l’espressività che da sempre lo rende uno dei volti più amati dagli italiani il duplice ruolo di narratore e musicista, racconterà attraverso la lettura e la recitazione, i passi e gli aneddoti più significativi della vita del jazzista gipsy Django Reinhardt, conosciuto come il fulmine a tre dita per la tecnica innovativa con la quale, dopo l’atrofizzazione di due dita della mano sinistra, continuò a suonare straordinariamente la chitarra.

Ad accompagnarlo sul palcoscenico, gli ‘Hot Club Roma’, una band di cinque musicisti professionisti del Gipsy Jazz – tre chitarre, un clarinetto e contrabbasso – per una potenza di suoni che si preannuncia coinvolgente e appassionante. Saranno con Giorgio Tirabassi, Moreno Viglione, chitarra solista, Luca Velotti, clarinetto, Gianfranco Malorgio, chitarra ritmica e Renato Gattone, contrabbasso. L’ingresso allo spettacolo prevede il pagamento di un biglietto di 8 euro. I biglietti sono in vendita presso il punto di informazione turistica di piazza Aldo Moro. Per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri 0699552637, 3534107535 e 3270168318.

“Con la musica e la teatralità di Giorgio Tirabassi si apre un ciclo di tre appuntamenti con altrettanti volti noti e familiari del mondo dello spettacolo – ha detto l’assessora Federica Battafarano – il cartellone dell’Estate Caerite 2020, realizzato grazie ad un ottimo lavoro di supporto del personale dell’Ufficio Cultura, che ringrazio di cuore, prevede infatti per i prossimi giorni anche lo spettacolo di Ascanio Celestini, un gradito ritorno a Cerveteri dopo il successo dell’Etruria Eco Festival di alcuni anni fa, e di Antonello Costa. Siamo reduci, e purtroppo stiamo ancora vivendo, un periodo estremamente difficile a livello nazionale. L’emergenza sanitaria del Covid 19 ha segnato profondamente ognuno di noi. Sappiamo benissimo che non sarà un bel programma di spettacoli serali a farci dimenticare i mesi complicati che abbiamo vissuto, ma auspico possa regalare alla nostra città qualche serata diversa, di spensieratezza, di sogni e di risate”.