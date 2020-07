Santa Severa: gli spettacoli al Festival Sere d’Estate fino al 2 agosto - Terzo Binario News

Proseguono gli appuntamenti della settimana al Festival Sere d’estate al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, con la regia di Caffeina Group e Carramusa Group e con la media partnership deI Fatto Quotidiano. Dal 28 luglio al 2 agosto sul palco all’aperto della Spianata dei Signori, alle spalle dell’antica roccaforte, si alterneranno tanti personaggi, dall’attualità al cinema e al teatro, come Marco Travaglio, Sergio Rubini e Iaia Forte. Tutti gli spettacoli sono all’aperto, con posti a sedere, ed è garantito il distanziamento sociale previsto per il contenimento del Covid 19.

Gli eventi dal martedì al venerdì

Martedì 28 luglio, Filippo Rossi presenta il suo libro Dalla parte di Jekyll. manifesto per una buona destra. L’autore propone un viaggio alla riscoperta di una politica che accetti la sfida del nuovo e faccia del cambiamento uno stile di vita, lanciando allo stesso tempo un appello a tutti coloro che si sentono viandanti culturali, migranti politici e che rifiutano la retorica delle radici e la tirannia degli album di famiglia.

Mercoledì 29 luglio, Tutto Travaglio: il direttore del “Fatto Quotidiano” porta in scena, con la sua tipica ironia e il pungente sarcasmo, dieci anni di fake news. Un fenomeno che non riguarda solo i social: focus dell’incontro sarà l’analisi delle fake news che spopolano nei titoli e negli articoli dei quotidiani, dei telegiornali e dei siti web italiani. Travaglio spiega le tecniche di manipolazione dell’informazione sempre più “mainstream”, ormai sempre più omologata e appiattita.

Federico Moccia, alle ore 22.00, presenta Semplicemente amami. Si era illusa, Sofia. Pensava che trasferirsi in Russia dall’amica Olja fosse la scelta giusta, un nuovo inizio, e invece era una fuga. Una fuga dal matrimonio con Andrea, in cui paradossalmente si sentiva sola; e soprattutto da Tancredi, l’uomo che aveva messo in crisi tutte le sue certezze per poi deluderla. Con l’aiuto di Olja, Sofia capisce di non poter continuare a mettere tra parentesi la sua vita. È tempo di riprendere in mano il proprio destino… Ma cosa vuole veramente Sofia? Forse deve ancora scoprirlo.

Giovedì 30 luglio, spettacolo teatrale per Famiglie: I tre porcellini. Una rivisitazione originale di una fiaba senza tempo nata dalla collaborazione artistica tra lo storico Teatro delle Marionette degli Accettella e Danilo Conti. In scena attori e pupazzi per raccontare, in modo molto divertente, drammatico e originale, che essere pigri e prendercela comoda potrebbe essere molto pericolo. Roma Età consigliata: dai 4 anni.

Venerdì 31 luglio Lorenzo Fioramonti presenta Un’economia per stare bene. La vera sfida dell’epoca contemporanea è governare gli effetti delle crisi ambientali e sanitarie. Da oltre un decennio l’ex ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti lavora a un modello di “economia per stare bene”, la wellbeing economy, che pone al centro la qualità della vita delle persone e degli ecosistemi: la base di qualunque prospettiva di progresso umano. Fioramonti indica diverse strade da percorrere, a cominciare dalla scuola.

Raffaello Fusaro e Fabrizio Corallo presentano Piacere, Sergio Rubini! – Dialogo con l’attore, poesia, immagini. Una serata con uno dei più apprezzati interpreti del cinema italiano contemporaneo: Sergio Rubini ha collaborato con importanti autori partecipando a film di grande successo di pubblico e critica. Rubini ha recitato con registi del calibro di Fellini, Citti, Tornatore, Verdone, Placido, Minghella, Gibson, ma si è distinto anche come regista raffinato e ricercato che rappresenta una classe precisa di artisti cinematografici, quella che dagli anni ’90 racconta le idiosincrasie e le peculiarità di un’intera generazione.

Gli eventi del fine settimana

Sabato 1 agosto, spettacolo teatrale Odissea e Penelope di e con Iaia Forte Nella drammaturgia di Giuseppe Argirò la narrazione del viaggio di Penelope, che in una sorta di sogno ripercorre le tappe del viaggio di Ulisse; il suo incontro con Circe, con il Ciclope, la discesa nell’Ade. Parallelamente Penelope compie un viaggio interiore che la porterà, al ritorno di Ulisse, a riflettere sul loro incontro, rivendicando la sua nuova identità determinata dalla solitudine e dalla lontananza tra loro. Odissea Penelope reclama il diritto della donna ad esistere, affermando un’identità personale che non può essere decisa a priori da nessun sistema culturale.

Domenica 2 agosto, Le parole di Fabrizio, Gli Hotel Supramonte in concerto. La band, riconosciuta ufficialmente dalla “Fondazione De André”, nasce nel 2013 ed è oggi tra le formazioni più accreditate nella diffusione della musica di Faber – anche per i tantissimi concerti tenuti in più parti del Centro Italia. Gli Hotel Supramonte si sono esibiti a lungo nei teatri, luogo elettivo per la musica di Fabrizio De André, dove i musicisti riescono a creare atmosfere intime e intense, come testimoniano spesso le lacrime di commozione degli spettatori.