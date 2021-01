Lo sparo e l'inseguimento, due i feriti - Terzo Binario News

Lo sparo e l’inseguimento, due i feriti e tre le persone la cui posizione è al vaglio dell’Autorità giudiziaria. È questo il bilancio attuale di quanto accaduto venerdì 15 gennaio intorno alle 15. Secondo una prima ricostruzione, in via Monte del Gallo, a Roma, gli agenti hanno fermato un veicolo con a bordo tre persone, due uomini e una donna, quest’ultima seduta nella parte posteriore.

Dopo aver controllato i documenti, i poliziotti hanno chiesto che venisse aperto il portabagagli. Il conducente, a quel punto, ha fatto come per scendere dall’abitacolo ma con una mossa repentina è subito salito in auto, investendo l’agente. Un colpo è stato esploso verso la vettura, che non ha arrestato la marcia.

Il mezzo ha poi proseguito fino a via della Cava Aurelia, dove ha concluso la corsa contro un muretto. La persona al volante è rimasta ferito, forse per il colpo di pistola sparato dalla Polizia dopo che l’agente era stato investito. Lui e il poliziotto sono stati trasportati in ospedale.

c.b.

#info #atac – Rete bus centro – linea 34 limita la corsa a piazzale Gregorio VII, non raggiungendo il capolinea di via Monte del Gallo (strada chiusa per intervento FF.OO.) #indossasemprelamascherina 😷 #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) January 15, 2021