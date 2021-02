Spari a Tor Bella Monaca: anziana lievemente ferita mentre passeggia - Terzo Binario News

Spari a Tor Bella Monaca e una anziana lievemente ferita. È quanto accaduto alle 15,30 di sabato 27 febbraio in via Amico Aspertini.

Spari a Tor Bella Monaca: cosa è successo

La dinamica dei fatti è al vaglio. Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe sparato un colpo di pistola verso il rivale (i due, al momento, hanno fatto perdere le proprie tracce). Il proiettile, però, ha ferito di striscio una signora che stava passeggiando. Successivamente medicata dal personale del 118, non verserebbe in pericolo di vita.

Le indagini della Polizia: chi ha sparato?

Presente il personale della Polizia scientifica, delle Volanti e del commissariato Romanina. Adesso bisognerà capire cosa sia successo. Massimo riserbo per il momento dalle forze dell’ordine. A loro il compito di fare luce sull’episodio andato in scena in pieno giorno nel quartiere del Municipio VI, nella zona Est di Roma.

c.b.