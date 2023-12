Spari in strada a Roma: ferito un 49enne • Terzo Binario News

Paura a Roma. Intorno alle 7 di oggi sono stati sentiti degli spari in strada, in via Tor de’ Schiavi. Secondo quanto ricostruito, un peruviano di 49 anni ha esploso almeno tre colpi d’arma da fuoco. Uno di questi ha raggiunto alla gamba un 49enne italiano, trasportato all’ospedale Vannini. Un foro è stato individuato su una vettura in sosta. Tre i bossoli rinvenuti sull’asfalto.

La posizione del peruviano, trovato con l’arma in mano, è al vaglio degli inquirenti. Sul posto la Polizia.