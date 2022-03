Aism raccoglie 30mila euro per la ricerca sulla sclerosi multipla in tutta la provincia di Roma - Terzo Binario News

Il messaggio del Direttivo Provinciale con cui ringrazia cittadini e volontari

AISM ROMA ringrazia di cuore tutti i donatori per aver sostenuto la ricerca e le attività AISM con il contributo per le nostre Erbe Aromatiche dedicate a tutte le donne con sclerosi multipla.

Nella settimana della Giornata Internazionale delle Donne sono stati raccolti 30.000 euro.

Felici di avervi inebriato col profumo della Solidarietà!

Cogliamo l’occasione per ringraziare in particolare, le Aziende: Acea, MBDA, Bain &Company, Salcef Group, Holding Immobiliare Pallavicini, Hoist Finance Italia.

Un ringraziamento speciale al vivaio Horti di Veio, Circolo Golf Olgiata, all’ Agenzia Teatrale Gema Ticket, ad Artigianato al Femminile e alla CGIL SPI Roma Est.

Grazie ai professionisti ed ai dipendenti di: Adobe, GiGroup, Merck Serono, Moviemedia, Orrick Italia, Catasto di Roma, Consiglio Superiore della Magistratura, Palazzo della Cooperazione, Studio Legale D’ Ercole, Commissariato Tuscolano.

I Gruppi AISM: Gruppo Operativo Comprensorio Lago, Capena, Cerveteri e Velletri.

Le Associazioni partner: Podistica Solidarietà, l’Associazione La Forcella di Colle Fiorito, Ass. Fanti D’ Italia, L’ Unione Nazionale Sotto Ufficiali Sez. Mentana, CdQ Collina della Pace, Campagnano Cammina Insieme, Azione Cattolica Villa Claudia, la Pro Loco Arsoli, L’ Associazione Solidarietà in Team, Ass. Benedetto Croce Torraccia, Centro Ricreativo l’Isola che non c’è a Trevignano.

Il Comune di Cerveteri per la speciale attenzione.

Le Scuole: Istituto Comprensivo Via Olcese Plessi Scuole Medie via Del Pergolato e Largo Chieregatti , Scuola Statale Michele Fioravanti, IC. Viale Venezia Giulia plesso Mariano Romiti, I.C. Alfieri Lante della Rovere.

I nostri esercizi commerciali preferiti: L’ Edicola Ciaralli a Casal Palocco, Miniati Oro a San Paolo, Dogville a Viale Libia, Farmacia Tozzi a Capena, l’Ottica Meloni, Bar Via Anna Regilia 175, Bar Violante ad Ostiense, Estens in zona Flaminio.

I media che ci hanno sostenuto con generosità: Canale 10, Rete Oro, Supernova TV, Europa TV, Radio Roma Capitale, Tele Radio Stereo, Radio Sonica, Radio Sapienza, Dimensione Suono Roma, Dimensione Suono Due Soft, Radio Roma, Radio Incontro Donna, Green Planet News, Scrittore in viaggio, QFiumicino, QFregene, CSV Lazio.

I nostri intrepidi e puntualissimi volontari Riders impegnati nelle oltre 300 consegne svolte in meno di una settimana: Adriano Mencarelli, Andrea, Cristiano, Daniele, Fausto Bracci, Giorgio, Massimo Lugli, Paolo Boccacci, Umberto il Tesoriere.

A Paola, Rossella, Marcella, Maria, Maria Elena, Marzia, Marianna che hanno dato forma e sostanza all’organizzazione.

Per le profonde interviste radio, grazie a: la Consigliera Lucia Palmisano, Beatrice e Marta del Gruppo Young.

Menzione particolare per l’eccezionale impegno nella distribuzione a Desirée Cappa, Fabio Fusillo, Cinzia D’Angelantonio, Francesca Tei, Chiara Muratore, Armando Pierpaoli, Luca Bonanni, Andrea Gatto, Sonia Ariu, Gabriella Nasetti, Gianluca Pinto, Laura Sirica, Ileana Speziale (nella foto), Elisabetta Summa, Valeria Toscani.

Ci scusiamo con quanti non sono arrivati in tempo per prenotare le piantine e rinviamo l’appuntamento con loro e tutti voi ai prossimi appuntamenti fino a “La Gardensia di AISM” prevista il 21 e 22 Maggio.

Le liste di prenotazione sono già aperte!

