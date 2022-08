Spaccio, possesso di coltelli e guida in stato di ebbrezza: denunce dei Carabinieri di Bracciano • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Gruppo di Ostia, al fine di intensificare la presenza e la percezione di sicurezza.

Al termine dei controlli sono state denunciate a piede libero 4 persone ed altre 3 sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo per abituale assunzione di droga.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio e Riano con l’ausilio della Sezione Radiomobile di Bracciano hanno deferito in stato di libertà un trentenne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa natura ed un 18 enne di Rignano Flaminio travato in possesso di un coltello.

Nel corso dei controlli stradali effettuati nei comuni di Sant’Oreste, Riano e Bracciano, i Carabinieri hanno denunciato per guida in stato ebbrezza due automobilisti, uno dei quali si è reso responsabile di un sinistro stradale con feriti.

Infine 3 giovani 18enni sono stati segnalati alla Prefettura di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di hashish.