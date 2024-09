Spacciatore casertano scappa in Spagna, i Carabinieri lo fermano al porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Arrestato al porto di Civitavecchia, un 40enne di Aversa sfuggito il 3 settembre scorso alla cattura da parte dei Carabinieri nel corso dell’operazione che portò all’esecuzione di 42 misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Il 40enne è ritenuto componente dell’organizzazione criminale, che spacciava droga accettando pagamenti con il pos, e ciò attraverso il coinvolgimento nello spaccio di un esercizio commerciale; i clienti in pratica compravano lo stupefacente e pagavano tramite il pos a disposizione del pusher, facendo risultare che si erano venduti beni.

Dagli accertamenti successivi alla fuga, è emerso che il 40enne si era nascosto in Spagna, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta lo hanno individuato; l’uomo è stato però fermato al suo rientro in Italia dai carabinieri con la collaborazione delle autorità di frontiera presso lo scalo portuale di Civitavecchia, mentre stava rientrando in Italia.

L’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Civitavecchia.