Controlli serrati di Roma Capitale su minimarket, locali e strade: chiuse due attività e 1500 multe • Terzo Binario News

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, la Polizia Locale di Roma Capitale nel fine settimana ha svolto verifiche mirate per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie, del Codice della Strada e delle regolamentazioni relative alla vendita di alcolici.

Gli agenti hanno effettuato più di 500 controlli presso attività commerciali e locali pubblici , che hanno portato a sanzioni e sequestri di merce. In particolare, accertate irregolarità in 20 minimarket, in uno dei quali, in zona Ponte di Nona, oltre a non aver rispettato l’ orario di chiusura, è stato trovato con un banco frigo contenente prodotti scaduti ancora in vendita, per i quali si è proceduto al sequestro amministrativo: nei confronti del gestore sono state elevate circa 7.000 euro di sanzioni.

Più di 80 le sanzioni scattate nei confronti di publici esercizi e attività ricettive , per occupazione abusiva del suolo pubblico , per vendita e somministrazione irregolare di bevande alcoliche, gestione non conforme dei rifiuti urbani, disturbo alla quiete pubblica e irregolarità presso b&b e affittacamere.

Durante i controlli, gli agenti sono intervenuti presso un locale nella zona di Monte Mario, dove state riscontrate gravi irregolarità igienico-sanitarie, motivo per cui è stato richiesto l’ intervento della ASL, che ha proceduto alla chiusura. Nei confronti del titolare elevate oltre 3mila euro di sanzioni.

Chiuso un locale anche in pieno centro storico per inottemperanza ad un precedente provvedimento di chiusura.

Sul fronte della sicurezza stradale, le pattuglie hanno svolto controlli mirati sul territorio, rilevando circa 1500 illeciti: più di 350 le violazioni registrate per mancato rispetto dei limiti di velocità e guida in stato di ebbrezza.