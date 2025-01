Spacca i retrovisori delle auto, arrestato un 42enne • Terzo Binario News

Lo scorso pomeriggio, in via Tiburtina, un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica ha iniziato a danneggiare gli specchietti retrovisori di alcune autovetture in sosta. In quel momento, i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, in transito, hanno notato la scena e sono intervenuti bloccando l’uomo.

Quest’ultimo, durante il controllo, ha tentato di sottrarsi colpendo i militari con calci e pugni. A seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di una lima, un coltello e un chiodo in acciaio. L’uomo, un cittadino di 42 anni, italiano, è stato arrestato e portato in caserma in attesa dell’udienza di convalida.

Dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.