Cerveteri vince ancora in Tribunale: nuova sentenza favorevole sul Parco Fürstenfeldbruck • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Con questa sentenza ci auspichiamo giunga finalmente la parola fine su una vicenda annosa”

Sul Parco di Fürstenfeldbruck il Tribunale Civile di Civitavecchia dà ancora una volta ragione al Comune di Cerveteri. Con sentenza n 397 del 2 aprile 2025 il Giudice Dottoressa Silvia Vitelli ha respinto le istanze presentate da un cittadino di Cerveteri tendenti a far accertare il presunto diritto di proprietà dell’area nei confronti ed in danno del Comune di Cerveteri. Inoltre, lo stesso, che aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni nei confronti della comunità pari a 50mila euro, è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

“Una sentenza che ancora una volta conferma il corretto operato dell’Amministrazione comunale di Cerveteri su un’area verde e pubblica della nostra città e che oggi è data in concessione attraverso un patto di collaborazione ad un’associazione senza scopo di lucro intitolata ad un giovane ragazzo del territorio – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – più volte infatti l’ex titolare della concessione, ovvero il figlio del predetto, si era trovato a soccombere in fase di giudizio. Con questa ultima sentenza ci auspichiamo davvero che venga messa la parola fine ad una storia annosa che ha rallentato negli anni la riqualificazione dell’area. In tutte le precedenti vertenze legali, entrambi hanno visto sempre respingere in toto le loro pretese nei confronti dell’area e quindi confidiamo veramente di poter presto consegnare ai cittadini un’area pubblica, gratuita e accessibile a tutti”.

“A margine di questa sentenza – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo a ringraziare in primo luogo l’Ingegner Claudio Dello Vicario, ex Dirigente del Comune di Cerveteri, firmatario della prima ordinanza di sgombero dell’area, l’attuale Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni e il Funzionario dell’Ufficio Ambiente Architetto Valerio Granieri. Un ulteriore e sentito plauso lo rivolgo all’Avvocato Marco Terracciano per l’ottimo lavoro svolto a tutela degli interessi del Comune compiendo una perfetta ricostruzione storica degli atti di pianificazione territoriale”