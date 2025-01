Degrado alla stazione Trastevere, intervento di Roma Capitale • Terzo Binario News

È da poco terminata un’operazione di contrasto al degrado nel sottopasso della Stazione di Trastevere, in prossimità di Piazza della Radio. Sul posto pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale dei Gruppi XI Marconi e XII Monteverde, personale di Ama e della Polizia di Stato, oltreché della Sala Operativa Sociale.

Nel corso dell’intervento volto a ripristinare il decoro nell’area, sono state identificate dieci persone, di varie nazionalità, di una fascia d’età compresa tra i 30 e i 70 anni. Rinvenuto anche un cane, meticcio di taglia media, che è stato affidato alle cure veterinarie del caso.

Al momento risulta che solo un uomo, di nazionalità bosniaca di 33 anni, abbia accettato l’assistenza alloggiativa. Alcuni dei presenti, in quanto trovati privi di documenti, sono stati accompagnati presso gli uffici di fotosegnalamento per le procedure di identificazione e per gli accertamenti di rito. Personale e mezzi Ama hanno provveduto alla pulizia dell’area, rimuovendo la grande quantità di rifiuti e masserizie presenti.