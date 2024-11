Sottopasso veicolare via Valdambrini-via delle Vignacce a Santa Marinella: si entra nella fase operativa • Terzo Binario News

Passo decisivo e conclusivo verso la realizzazione di un’opera infrastrutturale e viaria fondamentale per la città di Santa Marinella: il sottopasso veicolare di Via Valdambrini/Via delle Vignacce.

Un progetto che ha richiesto diversi passaggi di pianificazione e che ora giunge finalmente alla fase operativa e conclusiva. L’amministrazione comunale, per conto del Sindaco Pietro Tidei e dell’Assessore ai LL.PP. Andrea Amanati, ha annunciato l’avvio della gara ad evidenza pubblica con l’intenzione di veder avviati i lavori in tempi brevi, dopo aver completato, appunto, gli ultimi passaggi burocratici.

L’investimento complessivo per l’opera ammonta a oltre 3 milioni e 800mila euro, di cui 1 milione e 600 mila derivanti da fondi PNRR e la restante parte messa a disposizione e finanziata da RFI.

La gara ad evidenza pubblica, sarà eseguita attraverso la consultazione di un apposito albo fornito da RFI, in virtù della complessità dei lavori di costruzione che riguarderanno il sottopasso.

L’intervento prevede il miglioramento significativo della viabilità, con un focus particolare sul collegamento tra i quartieri Combattenti e Valdambrini, contribuendo in maniera determinante a risolvere le problematiche di traffico e a migliorare la circolazione in una delle zone più trafficate della città, eliminando, di fatto, il circuito semaforico oggi presente. La realizzazione del sottopasso rappresenta una vera e propria rivoluzione viaria, destinata a favorire una maggiore fluidità del traffico.

“Siamo estremamente soddisfatti di poter annunciare la conclusione di questo complesso iter progettuale, ed ipotizzare in tempi celeri, un avvio concreto e tangibile di un’opera così tanto attesa. Questo sottopasso non solo migliorerà la viabilità, ma rappresenta anche un segno concreto dell’impegno dell’amministrazione nel garantire infrastrutture moderne e funzionali per i cittadini. Si tratta di una svolta per il quartiere e per l’intera città,” ha dichiarato l’Assessore Andrea Amanati.

Il Sindaco Pietro Tidei ha aggiunto: “L’inizio di quest’opera segna un traguardo storico per Santa Marinella. Dopo decenni di attese e pianificazioni, finalmente vediamo concretizzarsi un progetto che avrà un impatto positivo per tutta la comunità, con un miglioramento evidente della qualità della vita e della mobilità urbana per il quartiere Valdambrini. I lavori saranno avviati al termine della procedura di gara, con l’obiettivo di completare l’opera entro tempi stabiliti e celeri, cercando di arrecare il minor disagio possibile ai tanti automobilisti che quotidianamente percorrono l’attuale incrocio semaforico. Con questo grande e importante progetto, l’amministrazione intende rispondere alle esigenze di una cittadinanza che, giustamente, chiede da anni una mobilità più moderna e accessibile”.