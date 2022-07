"Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa", stasera musica e prosa per "La leggenda del pianista sull'Oceano" • Terzo Binario News

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, stasera mercoledi 13 luglio, la Roma Tre Orchestra con “Novecento, ovvero La Leggenda del Pianista sull’Oceano”.

Tratto dal celebre romanzo di Alessandro Baricco lo spettacolo vuole raccontare, attraverso le parole di Tim Tooney, il più grande musicista di tutti i tempi, il mito di T.D. Lemon “Novecento”. atto dal celebre romanzo di Alessandro Baricco lo spettacolo vuole raccontare, attraverso le parole di Tim Tooney, la leggenda del “pianista sull’oceano”, il più grande musicista di tutti i tempi, il mito di T.D. Lemon “Novecento”. Nato, vissuto e cresciuto su una nave, Novecento sviluppa un genio inconfondibile non solo come pianista ma anche come “viaggiatore” instancabile attraverso gli occhi della gente. Per tutta la vita sceglie di non scendere mai dalla sua culla, dal suo rifugio e di continuare a scoprire il mondo al di là della nave attraverso l’immaginazione, la musica, la profondità d’animo. Un grande classico della letteratura contemporanea da cui è stato tratto il film di successo “La leggenda del pianista sull’oceano”, le cui celeberrime musiche di Ennio Morricone faranno da co-protagoniste dello spettacolo. Una profonda e poetica riflessione sull’amicizia e sulla vita, ambientata su una nave da crociera nella prima metà del Novecento, all’epoca delle migrazioni verso l’America. “Non sei fregato veramente se hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla”. Come protagonisti gli attori Fabio Vasco e Simone Ruggiero, la regia di Valeria Nardella, il pianoforte di Emanuele Stracchi (che è anche autore degli arrangiamenti) e la direzione di Sieva Borzak.

Testo di Alessandro Baricco, musiche di Ennio Morricone, attori Fabio Vasco, Simone Ruggiero, regia e messa in scena Valeria Nardella, pianoforte Emanuele Stracchi, Roma Tre Orchestra, direttore Sieva Borzak