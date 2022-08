"Sotto il cielo del Castello di Santa Severa" c'è il giovane gIanmaria rivelazione di X Factor • Terzo Binario News

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta venerdì 5 agosto alle 21, gIANMARIA.

Nel primo weekend di agosto arriva, al Castello di Santa Severa in riva al mare, l’atteso concerto del giovane cantautore vicentino, in giro per l’Italia con il suo Fallirò Summer Tour 2022, dopo un inverno che l’ha visto protagonista di una lunga serie di concerti da tutto esaurito.

Si tratta della prima tournée estiva dell’artista rivelazione di X Factor 2021 comeconcorrente del roster di Emma, doveha emozionato e convinto giudici e pubblico tanto con gli inediti I suicidi, con sui si è presentato alle audizioni, e Senza Saliva, presentato durante il Live Show del programma a novembre 2021, tanto con le sue interpretazioni, da Vasco Rossi a Rino Gaetano.

gINAMARIA

gIANMARIA è tra le voci più originali e apprezzate dal pubblico della nuova generazione. Classe 2002, nato e cresciuto a Vicenza, ha iniziato giovanissimo a scrivere e registrare i suoi brani, fortemente influenzati dalla sua passione per la scrittura, il cantautorato, il rap italiano e internazionale e la trap, spinto da una stringente necessità di esprimersi attraverso la musica.

Arrivato in poco tempo a oltre 7 milioni di ascolti su Spotify, gIANMARIA ha esordito con l’EP Fallirò a gennaio 2022, uscito per Epic/Sony Music.

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Biglietti: € 20 + € 2 di prevendita

