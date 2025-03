Per via del cantiere Ater sul palazzo retrostante

Si avvisa tutta l’utenza del servizio Trasporto Pubblico che, in seguito all’apertura del cantiere per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dello stabile sito in via XVI Settembre (angolo via Isonzo) la fermata TPL di via XVI Settembre (lato Monte) viene sospesa fino al termine del cantiere stesso.

Gli utenti possono, in alternativa, utilizzare le fermate di Piazza Calamatta, Via Isonzo e Via Braccianese Claudia.