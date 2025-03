Carcere di Civitavecchia sovraffollato, la Tidei: "Picco disumano al 178 per cento" • Terzo Binario News

“I dati sul sovraffollamento nelle carceri della nostra regione – diffusi ieri dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, durante la conferenza stampa organizzata assieme alla Garante di Roma Capitale, Valentina Calederone – destano particolare preoccupazione.

Nel Lazio il tasso di sovraffollamento è del 145%, a fronte di un dato nazionale del 132,4%, con picchi disumani a Regina Coeli (185%), a Civitavecchia Nc (178%), a Rieti (174%) e Latina (171%).

Nei 14 Istituti penitenziari della nostra regione sono presenti attualmente 6.702 detenuti a fronte di 4.610 posti effettivamente disponibili, il che sta determinando celle che ospitano fino a dieci persone.

Numeri che parlano da soli e che ritengo debbano indurre con la massima urgenza il presidente della Regione Lazio Rocca a sollecitare il Governo nazionale affinché vengano individuate soluzioni concrete per risolvere tale situazione, inaccettabile sia per i detenuti che per il personale che lavora nei penitenziari”.

Così, in una nota, la capogruppo di Italia Viva al Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.