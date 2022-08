Sorpreso in uno stabilimento del Pirgo, nordafricano fermato dai Carabinieri a Civitavecchia • Terzo Binario News

Stamani il titolare di uno stabilimento al Pirgo di Civitavecchia ha sorpreso un uomo al suo interno.

Ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti subito prendendolo in custodia.

Si tratta di un nordafricano di circa 30 anni privo di documenti.

Attualmente si trova in stato di fermo presso la caserma dei militari di via Antonio da Sangallo. In corso l’identificazione.

Secondo il titolare dello stabilimento, quando ha fatto accessi ai locali ha trovato il magrebino intento a rubare.