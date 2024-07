Sorpreso a rubare: con una siringa minaccia dipendenti del supermercato • Terzo Binario News

Un 39enne arrestato dai carabinieri per tentata rapina

Sorpreso a rubare merce dagli scaffali del supermercato, ha minacciato con una siringa i dipendenti del negozio. Inseguito, ha cercato di colpire gli impiegati dell’esercizio commerciale, fino a quando sono sopraggiunti i carabinieri. Così, i militari dell’Arma della stazione Roma Piazza Bologna hanno arrestato un uomo di 39 anni: l’accusa è tentata rapina.

L’episodio è avvenuto in via della Lega Lombarda, all’altezza del civico 32, nella zona di Piazza Bologna. Le chiamate al 112 hanno consentito ai carabinieri di giungere sul posto: dopo aver bloccato il 39enne, hanno recuperato e sequestrato la siringa. Non ci sono stati feriti.