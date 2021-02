Sondaggio sulle mense di Marina di Cerveteri, il Comitato Genitori: "Nessuna risposta dalle autorità" - Terzo Binario News

“Dai dati si evince che il giudizio sulla pulizia e sulla cortesia degli operatori è molto buono, mentre qualità e quantità degli alimenti risultano insufficienti”

Una decina di giorni fa il Comitato Genitori Marina di Cerveteri ha scritto alle autorità ceriti per evidenziare le problematiche relative alla refezione scolastica.

Ad oggi però sostengono di non aver ricevuto risposta. “Abbiamo scritto al sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, alle Scuole del Comune di Cerveteri e alla Asl Roma 4 ma purtroppo, ad oggi, non abbiamo ricevuto nessuna risposta, nonostante il tema della refezione scolastica sia di fondamentale importanza.

Dal sondaggio di cui si parla nella lettera, si evince che il giudizio sulla pulizia e sulla cortesia degli operatori è molto buono, mentre la qualità e la quantità degli alimenti è considerata del tutto insufficiente”.

Questa la lettera scritta al Comitato: “Come Comitato genitori dell’I.C. Marina di Cerveteri e, così come numerosi altri genitori che hanno i figli che frequentano questo Istituto, siamo molto insoddisfatti e seriamente preoccupati per il servizio di refezione scolastica di cui i nostri figli stanno usufruendo durante questo anno scolastico .

Fin dall’inizio dell’anno, a partire dal mese di settembre, abbiamo più volte potuto constatare lo scarso gradimento del servizio mensa da parte dei nostri ragazzi, abbiamo esternato in più occasioni le nostre lamentele attraverso la delegata alle politiche scolastiche, senza ottenere da parte della società e del gestore del servizio i risultati sperati, ma solo qualche modesto riscontro.

Siamo in tanti a riscontrare tali carenze nel servizio di refezione scolastica, come è emerso dai risultati di un sondaggio da noi ideato e realizzato, coinvolgendo i genitori di tutti gli Istituti del territorio comunale. URL: https://forms.gle/bzZu9AMYwa8E6odH9

Senza un tempestivo intervento questa grave situazione perdurerà per il rimanente anno scolastico, cosa assolutamente improponibile a nostro avviso.

Per i motivi sopra esposti, Vi informiamo che, se non avremo un concreto riscontro nel miglioramento del servizio (in allegato i punti critici e relative proposte) siamo intenzionati a far valere i nostri diritti.

Chiediamo inoltre che un sondaggio simile a quello da noi ideato ed autogestito, sia implementato periodicamente (almeno ogni semestre) in tutti gli Istituti del territorio, al fine di monitorare la qualità del servizio offerto e le proposte di miglioramento.

Il Comitato genitori di Marina di Cerveteri