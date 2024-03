Sosta selvaggia a Passoscuro, giro di vite dalla Polizia Locale di Fiumicino • Terzo Binario News

Con l’inizio della bella stagione molti sono i villeggianti che si riversano sulle spiagge del Comune di Fiumicino durante il fine settimana e non è inusuale vedere auto e moto parcheggiate su marciapiedi, aiuole, piste ciclabili, curve, dune o creare difficoltà al transito dei mezzi pubblici, condizionando, in molte occasioni, la viabilità e la sicurezza delle strade.

“Le pattuglie di Polizia Locale, dislocate in questi giorni sul territorio di Passoscuro, proprio per monitorare una situazione che ogni anno si ripete, sono state costrette ad intervenire comminando 10 contravvenzioni e 2 rimozioni forzate solo nel pomeriggio di domenica – ha sottolineato il Dirigente di Polizia Locale Daniela Carola – Stessa situazione anche sul Lungomare della Salute di Fiumicino dove sono state effettuate 16 sanzioni per sosta vietata. In accordo con l’Amministrazione comunale, sono previsti, per le prossime settimane, controlli intensificati in tutte le località del comune, per arginare il problema nell’interesse di turisti e residenti.” ha concluso la Comandante invitando i cittadini alla prudenza, soprattutto nelle giornate di intenso traffico.

Ieri si sono registrati sul territorio due incidenti senza feriti e due con feriti uno dei quali poche ore fa, su Via Trincea delle Frasche, dove sono ancora in corso le operazioni di accertamento.