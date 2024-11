Solidarietà per "Il Ponte" alluvionato, "La Rocca Aps" organizza a Tolfa un torneo di burraco • Terzo Binario News

L’acquazzone che alcune settimane fa ha colpito Civitavecchia, e non solo, ha causato ingenti danni sia a privati che hanno visto allagarsi scantinati, garage o anche appartamenti ai piani bassi sia a uffici che a sedi di associazioni. Fra queste ad essere decisamente danneggiata è stata quella che a Campo dell’Oro, in via Veneto, ospita la Comunità e il Progetto Coccinelle de “Il Ponte”, centro di solidarità per il recupero delle dipendenze e di assistenza alle madri in difficoltà, fondato da don Egidio Smacchia.

Qui l’acqua ha invaso tutto il seminterrato, distruggendo porte-finestre, macchinari e provviste della cucina, per non parlare delle centinaia di libri inzuppati d’acqua e quindi da buttare. A ripulire tutto ci hanno pensato gli stessi giovani ospiti del Centro con gli operatori e alcuni volontari, ma c’è ancora tanto da fare e soprattutto tanto da spendere. Serviranno diverse decine di migliaia di euro per riportare la situazione alla normalità.

Dato che la struttura può contare solo su contributi regionali ridotti all’osso è stata già avviata una campagna di crowdfunding, ma ci sono anche altre associazioni che cercano di dare il proprio contributo.

E’ il caso de “La Rocca Aps” di Tolfa, associazione da sempre vicina a “Il Ponte” ,che ha organizzato per questa domenica, 24 novembre, un torneo di burraco per raccogliere fondi.

L’appuntamento per l’accreditamento è alle 16, nei locali all’ingresso della villa Comunale del paese collinare, inizio torneo 16,30. La quota di partecipazione è di 15 euro e comprende anche due biglietti della lotteria. Sarà offerto un ricco buffet. Ci si deve prenotare a coppia. Per informazioni Daniela 3384385726-3490525965.