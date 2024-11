Il Santa Marinella batte il Morandi ed è primo • Terzo Binario News

Il Santa Marinella tocca il cielo con un dito, visto che raggiunge la testa della classifica nel girone A di Promozione grazie al successo esterno sul Rodolfo Morandi di Ostia anche se in condominio con Grifone Gialloverde e Pianoscarano.

Cade a Tarquinia invece il Tolfa, che rallenta così la marcia verso le zone nobili della graduatoria dopo un periodo di risultati positivi. È l’estrema sintesi dell’undicesima giornata di campionato delle due compagini di zona.

Trasferta tosta quella di Ostia dove i santamarinellesi sono andati a far visita al Rodolfo Morandi ma redditizia: è finita 2-1 con doppietta di Simone Trincia. Il primo tempo finisce 0-0 nonostante le occasioni per Peppe Tabarini e Francesco Brutti mentre nella ripresa gli uomini di Daniele Fracassa accelerano e vincono.

Al 15’ Trincia segna al volo dalla distanza a seguito di una respinta della difesa di casa. Brutti e Tabarini ci provano ancora ma al 30’ il Morandi pareggia su rigore grazie a Sargolini ma sei minuti dopo Trincia segna l’1-2 decisivo dopo uno slalom di Tabarini che calcia, il portiere lidense respinge sui piedi del numero 11 che forma la doppietta. «Ho visto finalmente un Santa Marinella padrone di sé stesso – afferma Fracassa – come emerso dalla gara con il Morandi. La bravura dei miei è stata quella di tenere la gara in controllo colpendo nella ripresa e reagendo al pareggio lidense. Oltre a Trincia è andato bene Polidori su Sargolini mentre dispiace per l’infortunio a Caforio, uscito quasi subito per una distorsione alla caviglia. Tranquilli al suo posto ha fatto bene. Adesso stiamo in testa alla classifica ma dobbiamo restare con i piedi per terra». Per alimentare la rincorsa, in via delle Colonie non hanno mollato l’idea di rinforzare la roda, specie a centrocampo. Il direttore sportivo Stefano di fiordo fa sapere di aver individuato il giocatore che fa al caso di mister Fracassa in un mediano di Eccellenza con cui l’accordo è già stato raggiunto.

Il Tolfa invece ha perso 1-0 al Bonelli di Tarquinia con la rete di Alesi, tornando in collina con diversi rimpianti. «La partita è andata male – spiega mister Roberto Macaluso – sebbene si sia giocato a senso unico e con gli etruschi ripiegati in difesa. Abbiamo fallito varie occasioni mentre i blugranata alla prima palla utile hanno segnato. Purtroppo non è la prima volta che si perde così. Manderemo giù questo boccone amaro, perché sinceramente persino il pareggio ci sarebbe andato stretto. Con la ripresa degli allenamenti settimanali si cercherà di fare il punto della situazione andando a lavorare per la gara di domenica prossima».

Domenica mattina per il Santa Marinella forse il crash-test più difficile nella dodicesima giornata visto che allo stadio Fronti arriva la Duepigrecoroma che fino a domenica scorsa aveva mantenuto la testa della classifica e che ha il vantaggio di aver già riposato. Il Tolfa invece nel pomeriggio ospita allo Scoponi il Grifone Gialloverde dell’ex numero 9 Matteo Trincia e anch’esso in testa alla classifica.