“Solidarietà agli studenti del Caravillani, inaccettabile aggressione”: così i consiglieri del Municipio XII • Terzo Binario News

“Si tratta di un fatto gravissimo e inaccettabile: mai ragazzi minorenni e un docente dovrebbero subire violenze, tanto più all’interno o nei pressi di un istituto scolastico, che deve rimanere un luogo sicuro e protetto” dichiarano i consiglieri del Municipio Roma XII, in relazione all’aggressione avvenuta questa mattina nei pressi del Liceo artistico Caravillani di Monteverde, dove – al termine di un’assemblea studentesca con cori a sostegno della Palestina – alcuni studenti e un professore sono stati aggrediti da persone provenienti dalla Sinagoga che condivide l’ingresso con l’istituto.

“La scuola – aggiungono – deve essere uno spazio di libertà e di formazione, non teatro di intimidazioni o aggressioni. Esprimiamo piena solidarietà agli studenti e al corpo docente coinvolto e ribadiamo pieno sostegno a chi sceglie di manifestare pacificamente per il dramma che si sta consumando a Gaza e per i civili della Global Sumud Flotilla, illegittimamente detenuti dalle autorità israeliane”.

Così in una nota Midiri, Sala, Balestrieri, Cognatti, Tomassetti S. (PD Municipio XII); Costantini (Lista Civica); Magrini, Colafranceschi (SCE).