Soldi per foto al Colosseo, Roma Capitale blocca due russi • Terzo Binario News

Pattuglie del I gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale sono intervenute in piazza del Colosseo, dove due ragazzi di origine russa di 25 anni chiedevano soldi in cambio di servizi fotografici.

Gli agenti, una volta constatato lo scambio di denaro, hanno contestato ai due la sanzione per attività di vendita di servizi non autorizzata in area di pregio storico – artistico. Disposto anche il sequestro dell’attrezzatura in loro possesso e dei proventi dell’attività illecita.

I 25enni, senza documenti, sono stati accompagnati presso gli uffici di foto segnalamento per l’identificazione: nei loro confronti oltre alle sanzioni previste per esercizio illecito di attività di fotografo, sono scattati gli ordini di allontanamento, in violazione alle norme del Regolamento di Polizia Urbana.