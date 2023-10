Sold out al Royal di Civitavecchia per l'apertura dell'International Tour Film Festival • Terzo Binario News

Partenza in grande stile per la XII Edizione dell’International Tour Film Festival ieri sera a Civitavecchia, che ha visto il tutto esaurito nella sala del Multisala Royal. Una serata che ha visto un red carpet corposo tra attori, attrici, protagonisti e ospiti.

A fare gli onori di casa il Presidente Piero Pacchiarotti ed il Direttore Artistico Antonio Flamini. Sul tappeto rosso sfila, al completo, il cast del film “Prima di andare via”, lungometraggio di apertura del festival, girato a Tarquinia: il regista Massimo Cappelli, il produttore Massimiliano Leone, il direttore della fotografia Claudio Zamarion, gli attori Pino Quartullo e Marina Suma – splendida in abito cipria – e i due celebri attori protagonisti Jenny De Nucci, la star del web, e Riccardo Maria Manera.

Arriva Enzo Salvi che nella mattinata ha presentato il docufilm Riso e Cipolla – Storia di Enzo Salvi per la regia di Blackorange, dedicato al padre da poco scomparso.

Subito dopo il vulcanico Gianni Ippoliti che nel corso della serata ha presentato il “cortissimo” La Porta in Faccia. Al sempre sorridente Roberto Ciufoli, il compito di aprire la serata in sala con il suo corto Segni Molto Particolari per la regia di Alessandro Parrello.

Tanti gli ospiti presenti alla serata l’attore e doppiatore Riccardo Isgrò, l’attore Alessandro Fiorucci, l’attrice Martina Fusaro, Nadia Bengala, Demetra Hampton, Miss Civitavecchia Elegance Delia Valentini in uno splendido e fasciante abito nero, Alina Parson, Simone Gallo, la presidente della Lucana Film Commission Margherita Gina Romaniello, la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, il Direttore Apidge Lazio Gaetano D’Angelo.

La serata, condotta dal Direttore Artistico Antonio Flamini, ha visto la consegna di numerosi premi: ITFF Career Award 2023 a Enzo Salvi, mentre a a Blackorange, Roberto Ciufoli, Massimo Cappelli, Marina Suma e al produttore Massimiliano Leone è stato assegnato l’ITFF Special Award 2023, il tutto arricchito dalla Sambuca Molinari simbolo di eccellenza enogastronomica di Civitavecchia..

L’international Tour Film Festival continuerà la sua programmazione nelle sedi diffuse della città: Cinema Royal, Teatro Verdi Fondazione Ca.Ri.Civ. Hotel de La Ville, Hotel San Giorgio, Sala Conferenze Biblioteca Comunale A. Cialdi, IIS Stendhal, Associazione Archeologica Centumcellae a Civitavecchia con il seguente programma:

https://www.internationaltourfilmfest.com/programma-itff-2023

La serata conclusiva e le premiazioni il prossimo 8 ottobre, con tanti altri ospiti e celebrities.

L’International Tour Film Festival è patrocinato da: MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Ca.Ri.Civ. Civitavecchia, Enel, Cinetour, Italia Nostra, Apidge, Luca Papa coach, Tourist Italia e Multisala Royal. Media Partner Rai Radio 3

Photo Credits: Giancarlo Fiori e Nicoletta Morici