"Sogno del surf", una giornata speciale a Fregene per i ragazzi delle case famiglia • Terzo Binario News

Bellissima giornata di mare e di sport a Fregene

Vivere il mare e fare sport in quella che è stata una giornata indimenticabile: grazie al Sogno del surf school Fregene i ragazzi delle case famiglia del litorale hanno potuto partecipare alla prima edizione del progetto ‘Mare in Famiglia’. Lo dichiara in un comunicato stampa è il consigliere comunale Roberto Feola.

“Tante le attività che si sono svolte in spiaggia – spiega Feola -. Sono stato particolarmente colpito da come i ragazzi abbiano partecipato con voglia ed entusiasmo in questa prima edizione di Mare Famiglia, un progetto che è stato pensato e voluto fortemente, che riprende la linea dei progetti sportivi privi di barriere e stereotipi. Il gesto nobile da parte degli istruttori e tutti i volontari di mettersi a disposizione di questi ragazzi sottolinea quanto lo sport unisca e possa creare convivialità e serenità

Lo sport è fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei nostri ragazzi. E siamo orgogliosi di aver preso parte a questa giornata. Iniziative come questa fanno bene al corpo e alla mente. Ringrazio il Sogno del Surf e i suoi istruttori per aver pensato, condiviso e seguito il progetto con me e l’Amministrazione”.